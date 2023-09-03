Новичок ЦСКА Давила: ничья в матче с «Зенитом» отдаёт послевкусием. Решения неоднозначные

Чилийский нападающий московского ЦСКА Виктор Давила поделился мнением от игры с санкт-петербургским «Зенитом».

«На самом деле 89 минут матч складывался достаточно корректно, мы контролировали ход игры. Всё шло к нашей победе. Думаю, что эта ничья с горьким вкусом. Потому что, когда нам забивают при достаточно сомнительных обстоятельствах, и решения неоднозначные. Можно сказать, что мы получили ничью, которая отдаёт послевкусием», — передаёт слова Давилы корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, сегодня, 3 сентября, состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Финальный свисток зафиксировал итоговый счёт 1:1.