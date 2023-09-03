Кержаков: не скажу, что на Марио было сильное давление трибун. У нас и Дзюба играл

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал выступление Марио Фернандеса в матче с бывшей командой.

«Я бы не сказал, что было прямо сильное давление трибун на Марио. У нас и Дзюба играл — как думаете, было давление или нет?» — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 3 сентября, состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Финальный свисток зафиксировал итоговый счёт 1:1. На четвёртой минуте Антон Заболотный вывел армейцев вперёд, на 88-й минуте Дуглас Сантос восстановил равновесие на табло.

Марио Фернандес перешёл в санкт-петербургский «Зенит» на правах свободного агента в летнее трансферное окно 2023 года. Спортсмен приостанавливал карьеру в мае 2022 года, возобновил её в декабре и до апреля нынешнего года выступал за бразильский «Интернасьонал». Ранее 32-летний Фернандес на протяжении десяти лет играл за ЦСКА.