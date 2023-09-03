Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кержаков: не скажу, что на Марио было сильное давление трибун. У нас и Дзюба играл

Кержаков: не скажу, что на Марио было сильное давление трибун. У нас и Дзюба играл
Комментарии

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал выступление Марио Фернандеса в матче с бывшей командой.

«Я бы не сказал, что было прямо сильное давление трибун на Марио. У нас и Дзюба играл — как думаете, было давление или нет?» — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 3 сентября, состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Финальный свисток зафиксировал итоговый счёт 1:1. На четвёртой минуте Антон Заболотный вывел армейцев вперёд, на 88-й минуте Дуглас Сантос восстановил равновесие на табло.

Марио Фернандес перешёл в санкт-петербургский «Зенит» на правах свободного агента в летнее трансферное окно 2023 года. Спортсмен приостанавливал карьеру в мае 2022 года, возобновил её в декабре и до апреля нынешнего года выступал за бразильский «Интернасьонал». Ранее 32-летний Фернандес на протяжении десяти лет играл за ЦСКА.

Материалы по теме
«Зенит» ушёл от поражения в матче с ЦСКА, отыгравшись на последних минутах встречи
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android