Федотов: Фернандес был одной ногой в ЦСКА. Оказалось, у Марио остался порох в пороховницах

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал игровую форму бывшего игрока армейцев Марио Фернандеса, который летом пополнил состав «Зенита».

«Не жалею, что пытались вернуть Фернандеса? Он уже одной ногой был здесь. Не знаю всех тонкостей, но так сложилось. Он показывает определённый уровень, думаю, достаточно неплохой. Оказалось, что у него остался порох в пороховницах», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 3 сентября, состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Финальный свисток зафиксировал итоговый счёт 1:1.

Марио Фернандес перешёл в санкт-петербургский «Зенит» на правах свободного агента в летнее трансферное окно 2023 года. Спортсмен приостанавливал карьеру в мае 2022 года, возобновил её в декабре и до апреля нынешнего года выступал за бразильский «Интернасьонал». Ранее 32-летний Фернандес на протяжении десяти лет играл за ЦСКА.