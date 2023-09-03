Игрок ЦСКА Давила: был ли пенальти в концовке? Кто я такой, чтобы оспаривать эпизод?

Нападающий ЦСКА Виктор Давила высказал мнение об игровом эпизоде в конце матча с «Зенитом», связанном с падением игрока армейцев в штрафной соперника.
«Был ли пенальти? Судья принимает такое решение, а судья ещё имеет в помощь VAR. Поскольку было принято решение о неназначении пенальти, то кто я такой, чтобы оспаривать этот эпизод? Значит, решение было абсолютно правильным. В этом эпизоде разобрались. Как я понимаю, судья полагается на аудио VAR», — передаёт слова Давилы корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Напомним, сегодня, 3 сентября, состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Финальный свисток зафиксировал итоговый счёт 1:1. На четвёртой минуте Антон Заболотный вывел армейцев вперёд, на 88-й минуте Дуглас Сантос восстановил равновесие на табло.
- 3 сентября 2023
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