Новичок ЦСКА Давила прокомментировал потасовку в матче с «Зенитом»

Чилийский нападающий московского ЦСКА Виктор Давила поделился мнением о потасовке, которая произошла в концовке встречи с санкт-петербургским «Зенитом».

«Честно говоря, я только и видел, что завязалась эта потасовка. Из-за чего она произошла — не разобрался. Мы — футболисты, и эти вещи происходят на поле, но они остаются там, и мы их за пределы поля не выносим. Это то, что было и прошло», — передаёт слова Давилы корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, сегодня, 3 сентября, состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Финальный свисток зафиксировал итоговый счёт 1:1.