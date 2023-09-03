Жирков о Медиалиге: в 40 лет бегать на большом поле с молодыми может оказаться тяжеловато

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков прокомментировал информацию о попадании в заявку команды Fight Nights из Медиалиги.
«Эта история тоже с учёбой связана. Нам же надо практику проходить. В командах Медиалиги это тоже можно делать. Спросил у Александра Мостового, который с нами в одной группе, — можно ли пройти практику у него в Fight Nights, где Саша занимает пост главного тренера. А заодно и сам потренируюсь, может, и поиграю. В итоге они меня, видимо, и заявили.
Но сейчас я решил, что логичнее поехать на стажировку в родной Тамбов. Скорее всего, в одну из молодёжных команд. Так что буду играть за Fight Nights или нет — пока не знаю. Это под вопросом. В 40 лет бегать на большом поле с молодыми может оказаться тяжеловато», — приводит слова Жиркова «Матч ТВ».
- 3 сентября 2023
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