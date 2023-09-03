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Игрок ЦСКА Зделар: потасовка в конце? Это часть дерби, это нормально

Игрок ЦСКА Зделар: потасовка в конце? Это часть дерби, это нормально
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Сербский полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар прокомментировал потасовку в конце игры с санкт-петербургским «Зенитом», поблагодарил фанатов за поддержку и оценил первую часть сезона.

«Потасовка в конце — часть дерби. Было немного нервозно. Это нормально. Вы всё видели сами.

О Марио мне сказать нечего. Мы не знали, что фанаты придут на предыгровую тренировку. Это было сюрпризом. Спасибо им за поддержку! Очень надеюсь, что они скоро вернутся на наш стадион.

Как оценить первую часть сезона? Могло быть хуже, лучше. Это футбол. Сегодня было как всегда тяжело. Если бы получили три очка, было бы хорошо», — передаёт слова Зделара корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, сегодня, 3 сентября, состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Финальный свисток зафиксировал итоговый счёт 1:1.

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