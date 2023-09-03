«Осасуна» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч 4-го тура Примеры
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Сегодня, 3 сентября, состоится матч 4-го тура испанской Примеры между «Осасуной» и каталонской «Барселоной». Встреча пройдёт на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Мигелем Анхель Ортис Арьясом. Матч начнётся в 22:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Испания - Примера . 4-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Осасуна
Памплона
1-й тайм
0 : 0
Барселона
Барселона
Стали известны стартовые составы команд.
«Осасуна»: Фернандес, Аресо, Катена, Эррандо, Крус, Ибаньес, Муньос, Орос, Гарсия, Рауль, Арнаис.
«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Кунде, Кристенсен, Бальде, Гюндоган, Ромеу, де Йонг, Гави, Ямал, Левандовски.
«Осасуна» занимает восьмое место в турнирной таблице испанской Примеры, имея шесть очков после трёх игр. «Барселона» замыкает тройку лидеров с семью очками.
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