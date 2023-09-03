Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Осасуна» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч 4-го тура Примеры

«Осасуна» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч 4-го тура Примеры
Комментарии

Сегодня, 3 сентября, состоится матч 4-го тура испанской Примеры между «Осасуной» и каталонской «Барселоной». Встреча пройдёт на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Мигелем Анхель Ортис Арьясом. Матч начнётся в 22:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 4-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Осасуна
Памплона
1-й тайм
0 : 0
Барселона
Барселона

Стали известны стартовые составы команд.

«Осасуна»: Фернандес, Аресо, Катена, Эррандо, Крус, Ибаньес, Муньос, Орос, Гарсия, Рауль, Арнаис.

«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Кунде, Кристенсен, Бальде, Гюндоган, Ромеу, де Йонг, Гави, Ямал, Левандовски.

«Осасуна» занимает восьмое место в турнирной таблице испанской Примеры, имея шесть очков после трёх игр. «Барселона» замыкает тройку лидеров с семью очками.

Материалы по теме
В «Барсу» резко ворвалась новая звезда. Сейчас решается судьба Ямала и в сборной Испании
В «Барсу» резко ворвалась новая звезда. Сейчас решается судьба Ямала и в сборной Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android