«Осасуна» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч 4-го тура Примеры

Сегодня, 3 сентября, состоится матч 4-го тура испанской Примеры между «Осасуной» и каталонской «Барселоной». Встреча пройдёт на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Мигелем Анхель Ортис Арьясом. Матч начнётся в 22:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Осасуна»: Фернандес, Аресо, Катена, Эррандо, Крус, Ибаньес, Муньос, Орос, Гарсия, Рауль, Арнаис.

«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Кунде, Кристенсен, Бальде, Гюндоган, Ромеу, де Йонг, Гави, Ямал, Левандовски.

«Осасуна» занимает восьмое место в турнирной таблице испанской Примеры, имея шесть очков после трёх игр. «Барселона» замыкает тройку лидеров с семью очками.