«Интер» разгромил «Фиорентину», «Торино» вырвал победу у «Дженоа»

Сегодня, 3 сентября, состоялся матч 3-го тура итальянской Серии А между миланским «Интером» и «Фиорентиной». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:30 мск.

На 23-й минуте первого тайма счёт открыл форвард «Интера» Маркус Тюрам. Для француза этот гол стал первым в футболке «нерадзурри». На 53-й минуте встречи Тюрам ассистировал на гол аргентинцу Лаутаро Мартинесу, который удвоил преимущество хозяев. Спустя пять минут в ворота «Фиорентины» был назначен пенальти, который уверенно реализовал турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу. На 74-й минуте игры Мартинес оформил дубль, установив итоговый результат.

Эта победа позволила «Интеру» вернуться на первую строчку турнирной таблицы с девятью очками. «Фиорентина» идёт восьмой. В активе «фиалок» четыре очка. Российский форвард Александр Кокорин остался в запасе.

В параллельном матче 4-го тура Серии А встречались «Торино» и «Дженоа». Встреча завершилась победой хозяев 1:0 благодаря голу Неманьи Радоньича на 90+4-й минуте. Хозяева поднялись на 11-ю строчку в таблице с четырьмя очками. «Дженоа» 14-й с тремя очками.