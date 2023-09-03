На матче ЦСКА — «Зенит» установили рекорд посещаемости «ВЭБ Арены» после введения Fan ID

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что на матче с «Зенитом» был установлен рекорд посещаемости «ВЭБ Арены» с момента введения паспорта болельщика (Fan ID).

«Матч с «Зенитом» посетили порядка 22 тысяч болельщиков. Это рекорд в новую эру с текущими обстоятельствами», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, сегодня, 3 сентября, состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Финальный свисток зафиксировал итоговый счёт 1:1. «Зенит» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы.