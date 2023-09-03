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Футболистки «Рубина» вышли на матч Суперлиги с «Локомотивом» всемером и проиграли 0:6

Футболистки «Рубина» вышли на матч Суперлиги с «Локомотивом» всемером и проиграли 0:6
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Женская футбольная команда казанского «Рубина» не смогла собрать полный состав на матч 19-го тура Суперлиги с «Локомотивом». Хозяева вышли на игру всемером, причём в ворота встал один из полевых игроков, а некоторые футболистки играли с травмами.

По регламенту турнира матч можно было проводить, но Суперлига отменила его трансляцию. Игра завершилась разгромом в исполнении «Локомотива» со счётом 6:0.

«Согласно Правилам игры минимально допустимое количество игроков в заявке – 7. Таким образом, формальных причин для переноса нет. В РФС не поступали запросы на перенос матча от ЖФК «Рубин», клуб согласовал проведение домашнего матча в установленном порядке.

Почему отменили трансляцию? Несмотря на то, что команда, в стартовом составе которой заявлено не менее 7 игроков, формально допускается к игре, трансляция такого матча противоречит духу игры. В связи с экстренным развитием событий было принято решение отменить показ в прямом эфире матча двух команд, которые находятся в заведомо неравных стартовых условиях», – приводит слова представителя РФС пресс-служба Суперлиги в телеграм-канале.

Сообщается, что Российский футбольный союз связался с ЖФК «Рубин» для выяснения обстоятельств, повлёкших за собой возникновения подобной ситуации.

ЖФК «Рубин» занимает 11-е предпоследнее место в турнирной таблице Суперлиги, набрав девять очков в 19 матчах.

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