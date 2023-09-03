Мостовой: ЦСКА играет с «Зенитом» свои лучшие матчи. Хвалю обе команды

Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился мнением о матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом». Команды разошлись миром — 1:1.

«Можно похвалить обе команды. Матч довольно интересный. Нечасто мы видим, что «Зенит» сам себе привозит голы. Большая часть вины в этом голе на Кержакове. Да, Алип катил, но Кержаков мог просто взять и выбить мяч. Это просто футбольный момент.

Закономерный результат матча. ЦСКА играет с «Зенитом» свои лучшие матчи. Была борьба, армейцы были заряжены — это играет наперевес. По моментам «Зенит» превзошёл ЦСКА. Большую часть времени ЦСКА думал об обороне. Этот матч — лишний раз подтверждение, что «Зенит» лихорадит», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.