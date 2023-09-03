Чемпионат Германии по футболу: результаты 3-го тура, турнирная таблица
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В воскресенье, 3 сентября, состоялись последние матчи 3-го тура немецкой Бундеслиги. «РБ Лейпциг» на выезде разгромил «Унион» (3:0), а «Айнтрахт» сыграл вничью с «Кёльном» (1:1).
Все результаты матчей 3-го тура чемпионата Германии:
«Боруссия» Д — «Хайденхайм» — 2:2;
«Байер» — «Дармштадт 98» — 5:1;
«Хоффенхайм» — «Вольфсбург» — 3:1;
«Аугсбург» — «Бохум» — 2:2;
«Вердер» — «Майнц» — 4:0;
«Штутгарт» — «Фрайбург» — 5:0;
«Боруссия» М — «Бавария» — 1:2;
«Айнтрахт» — «Кёльн» — 1:1;
«Унион» — «РБ Лейпциг» — 0:3.
После трёх туров максимальное количество очков набрали две команды: во главе турнирной таблицы расположились «Байер» и «Бавария» (по девять очков). На последнем месте находится «Дармштадт 98», пока не набравший ни одного очка.
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