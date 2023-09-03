Чемпионат Германии по футболу: результаты 3-го тура, турнирная таблица

В воскресенье, 3 сентября, состоялись последние матчи 3-го тура немецкой Бундеслиги. «РБ Лейпциг» на выезде разгромил «Унион» (3:0), а «Айнтрахт» сыграл вничью с «Кёльном» (1:1).

Все результаты матчей 3-го тура чемпионата Германии:

«Боруссия» Д — «Хайденхайм» — 2:2;

«Байер» — «Дармштадт 98» — 5:1;

«Хоффенхайм» — «Вольфсбург» — 3:1;

«Аугсбург» — «Бохум» — 2:2;

«Вердер» — «Майнц» — 4:0;

«Штутгарт» — «Фрайбург» — 5:0;

«Боруссия» М — «Бавария» — 1:2;

«Айнтрахт» — «Кёльн» — 1:1;

«Унион» — «РБ Лейпциг» — 0:3.

После трёх туров максимальное количество очков набрали две команды: во главе турнирной таблицы расположились «Байер» и «Бавария» (по девять очков). На последнем месте находится «Дармштадт 98», пока не набравший ни одного очка.