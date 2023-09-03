Российская Премьер-Лига: результаты матчей 7-го тура и турнирная таблица
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Сегодня, 3 сентября, были сыграны последние четыре матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» обыграл «Сочи», «Локомотив» оказался сильнее «Балтики», ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью, а «Динамо» победило «Ростов».
Все результаты матчей 7-го тура РПЛ:
«Урал» – «Ахмат» – 0:1;
«Пари Нижний Новгород» – «Рубин» – 2:1;
«Крылья Советов» – «Факел» – 3:0;
«Краснодар» – «Спартак» – 2:0;
«Оренбург» – «Сочи» – 3:0;
«Локомотив» – «Балтика» – 3:2;
ЦСКА – «Зенит» – 1:1;
«Ростов» – «Динамо» – 1:2.
«Краснодар» (17 очков) остаётся единоличным лидером чемпионата России. На втором месте идёт «Зенит». В активе сине-бело-голубых 14 очков. В зоне вылета расположились калининградская «Балтика» (3) и воронежский «Факел» (4).
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