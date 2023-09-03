Серхио Рамос подпишет краткосрочный контракт с «Севильей»
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Бывший защитник сборной Испании Серхио Рамос подпишет контракт с «Севильей», рассчитанный на небольшой срок. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, стороны уже пришли к договорённости.
Ранее сообщалось, что футболист пойдёт на значительное понижение в зарплате. Руководство «Севильи» связалось с Рамосом после того, как защитник достиг принципиального соглашения с саудовским «Аль-Иттихадом».
Напомним, 37-летний Рамос находится в статусе свободного агента после ухода из французского «ПСЖ» летом этого года. Испанец также выступал за мадридский «Реал» и «Севилью». Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны турецких «Галатасарая» и «Бешикташа».
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