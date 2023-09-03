Игрок «Зенита» Сантос прокомментировал ничью в матче с ЦСКА

Капитан санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос высказался по поводу матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

«Действительно, игра получилась очень непростой. Мы постарались с первых же минут взять её под свой контроль, но, к сожалению, пропустили быстрый гол, который придал хозяевам уверенности. Однако после этого мы всё время владели мячом, очень хотели забить и увезти домой победу. Слава богу, на последних минутах мне удалось сравнять счёт, и мы сыграли вничью. Конечно, это не тот результат, за которым мы приехали, но всё же хорошо, что уезжаем не с пустыми руками. Сейчас нужно перевести дух и настраиваться на матчи, которые ждут нас впереди.

Справедлив ли итог? Да. Хотя, думаю, мы создали больше опасных моментов, чем соперник, вполне могли набрать три очка, и эта победа была бы заслуженной. Но это футбол, подобное в нём случается, нужно внимательно посмотреть, что нам сегодня не удалось, и учесть все ошибки, чтобы не совершать их впредь. И улучшить реализацию», — приводит слова Сантоса пресс-служба клуба.