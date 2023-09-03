«Ростов» проиграл 8 из 12 матчей в РПЛ с начала мая и пропустил больше всех за этот период

«Ростов» проиграл 8 из 12 матчей в чемпионате России с начала мая, только «Сочи» допустил столько же поражений на этом отрезке. Кроме того, команда Валерия Карпина пропустила 26 голов в Российской Премьер-Лиге с начала мая – больше всех в лиге за этот период, сообщает Opta Sports.

Напомним, сегодня, 3 сентября, состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Финальный свисток зафиксировал счёт 2:1 в пользу московской команды.

В составе «Динамо» отличились Денис Макаров и Муми Нгамалё. «Ростов» отквитал один гол в самом конце встречи благодаря автоголу Вячеслава Грулёва. Добавим, что с 34-й минуты ростовчане играли в меньшинстве после удаления форварда Романа Тугарева.