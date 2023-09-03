Сантос — о потасовке в матче с ЦСКА: не участвую в конфликтах, но сегодня полез в толпу

Капитан санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос высказался о потасовке в конце матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).
«Вообще, я не из тех, кто участвует или затевает конфликты, это не мой стиль, но сегодня, признаю, я полез в толпу, не справившись с эмоциями. Потому что армейцы, когда повели в счёте, начали затягивать игру, всё делали медленно, часто фолили — в общем, хотели победить любой ценой. Так что в конце встречи я немного потерял голову, вступил в спор с Заболотным, он неправильно меня понял, и началась перепалка. Но это хороший урок, и я уверен, что в будущем смогу лучше контролировать себя, чтобы подобное не повторялось», — приводит слова Сантоса пресс-служба клуба.
В концовке матча ЦСКА — «Зенит» после падения защитника армейцев Милана Гаича в штрафной гостей на поле возникла массовая потасовка. Главный арбитр встречи Павел Кукуян не стал наказывать зачинщиков драки красными карточками.
- 3 сентября 2023
-
23:13
-
23:03
-
22:59
-
22:49
-
22:41
-
22:37
-
22:37
-
22:26
-
22:23
-
22:22
-
22:02
-
22:02
-
21:55
-
21:48
-
21:47
-
21:42
-
21:36
-
21:36
-
21:34
-
21:19
-
21:17
-
21:07
-
21:02
-
20:57
-
20:50
-
20:48
-
20:48
-
20:45
-
20:40
-
20:40
-
20:38
-
20:37
-
20:35
-
20:33
-
20:32