Сантос — о потасовке в матче с ЦСКА: не участвую в конфликтах, но сегодня полез в толпу

Капитан санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос высказался о потасовке в конце матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

«Вообще, я не из тех, кто участвует или затевает конфликты, это не мой стиль, но сегодня, признаю, я полез в толпу, не справившись с эмоциями. Потому что армейцы, когда повели в счёте, начали затягивать игру, всё делали медленно, часто фолили — в общем, хотели победить любой ценой. Так что в конце встречи я немного потерял голову, вступил в спор с Заболотным, он неправильно меня понял, и началась перепалка. Но это хороший урок, и я уверен, что в будущем смогу лучше контролировать себя, чтобы подобное не повторялось», — приводит слова Сантоса пресс-служба клуба.

В концовке матча ЦСКА — «Зенит» после падения защитника армейцев Милана Гаича в штрафной гостей на поле возникла массовая потасовка. Главный арбитр встречи Павел Кукуян не стал наказывать зачинщиков драки красными карточками.