19-летний Гави провёл 100 матчей за «Барселону»
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Испанский полузащитник Гави провёл 100-й матч за основную команду «Барселоны». 5 августа игроку исполнилось 19 лет.
100-м матчем для футболиста стала игра 4-го тура испанской Ла Лиги с «Осасуной». В эти минуты начался второй тайм, счёт 1:0 в пользу «Барселоны».
Гави является воспитанником академии «Барселоны». За основную команду сине-гранатовых игрок дебютировал в матче чемпионата Испании с «Хетафе» 29 августа 2021 года. Вместе с каталонцами 18-летний полузащитник стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка этой страны в сезоне-2022/2023.
По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока сборной Испании составляет € 90 млн. Нынешний контракт с каталонцами рассчитан до 30 июня 2026 года.
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