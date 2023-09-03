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Осасуна — Барселона. Прямая трансляция
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19-летний Гави провёл 100 матчей за «Барселону»

19-летний Гави провёл 100 матчей за «Барселону»
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Испанский полузащитник Гави провёл 100-й матч за основную команду «Барселоны». 5 августа игроку исполнилось 19 лет.

100-м матчем для футболиста стала игра 4-го тура испанской Ла Лиги с «Осасуной». В эти минуты начался второй тайм, счёт 1:0 в пользу «Барселоны».

Гави является воспитанником академии «Барселоны». За основную команду сине-гранатовых игрок дебютировал в матче чемпионата Испании с «Хетафе» 29 августа 2021 года. Вместе с каталонцами 18-летний полузащитник стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка этой страны в сезоне-2022/2023.

По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока сборной Испании составляет € 90 млн. Нынешний контракт с каталонцами рассчитан до 30 июня 2026 года.

Испания - Примера . 4-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Осасуна
Памплона
2-й тайм
1 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Кунде – 45+1'     1:1 Авила – 76'    
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