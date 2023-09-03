«Осасуна» — «Барселона»: хозяева сравняли счёт
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В эти минуты проходит матч 4-го тура испанской Примеры между «Осасуной» и каталонской «Барселоной». Встреча проводится на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Мигелем Анхель Ортис Арьясом. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Испания - Примера . 4-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Кунде – 45+1' 1:1 Авила – 76' 1:2 Левандовски – 85'
Удаления: Катена – 84' / нет
В самом конце первого тайма гол французского защитника Жюля Кунде открыл счёт и вывел каталонцев вперёд. На 76-й минуте нападающий «Осасуны» Чими Авила сравнял счёт с передачи Хесуса Аресо — 1:1.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Напомним, «Осасуна» занимает восьмое место в турнирной таблице испанской Примеры, имея шесть очков после трёх игр. «Барселона» замыкает тройку лидеров с семью очками.
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