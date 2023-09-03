Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Лион» в матче Лиги 1

Завершилась встреча 4-го тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Лионом». Парижане одержали победу со счётом 4:1. Игра прошла на стадионе «Групама» в Лионе. Матч обслужила бригада арбитров во главе с Эриком Ваттеллье.
Уже на четвёртой минуте французский нападающий Килиан Мбаппе открыл счёт и вывел «ПСЖ» вперёд. На 20-й минуте защитник Ашраф Хакими удвоил преимущество парижан. Ближе к концу первого тайма испанец Марко Асенсио довёл счёт до разгромного, забив мяч с передачи Мануэля Угарте. В добавленное к первому тайму время Мбаппе оформил дубль. Ему ассистировал Асенсио.
Во втором тайме хозяева сумели организовать гол престижа. Полузащитник Корентин Толиссо реализовал пенальти — 1:4.
По итогам этой встречи «ПСЖ» поднялся на вторую позицию чемпионата Франции, а «Лион» опустился на последнюю строчку.
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