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Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Лион» в матче Лиги 1

Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Лион» в матче Лиги 1
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Завершилась встреча 4-го тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Лионом». Парижане одержали победу со счётом 4:1. Игра прошла на стадионе «Групама» в Лионе. Матч обслужила бригада арбитров во главе с Эриком Ваттеллье.

Уже на четвёртой минуте французский нападающий Килиан Мбаппе открыл счёт и вывел «ПСЖ» вперёд. На 20-й минуте защитник Ашраф Хакими удвоил преимущество парижан. Ближе к концу первого тайма испанец Марко Асенсио довёл счёт до разгромного, забив мяч с передачи Мануэля Угарте. В добавленное к первому тайму время Мбаппе оформил дубль. Ему ассистировал Асенсио.

Во втором тайме хозяева сумели организовать гол престижа. Полузащитник Корентин Толиссо реализовал пенальти — 1:4.

По итогам этой встречи «ПСЖ» поднялся на вторую позицию чемпионата Франции, а «Лион» опустился на последнюю строчку.

Франция - Лига 1 . 4-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 21:45 МСК
Лион
Лион
Окончен
1 : 4
ПСЖ
Париж
0:1 Мбаппе – 4'     0:2 Хакими – 20'     0:3 Асенсио – 38'     0:4 Мбаппе – 45+2'     1:4 Толиссо – 74'    
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