Отмена матча с «Севильей» из-за угрозы ливня вызвала гнев у представителей «Атлетико»

Следуя рекомендациям государственного метеорологического агентства и решениям городского совета Мадрида, объявившего «красную тревогу» из-за угрозы мощного ливня, испанская Ла Лига отменила матч 4-го тура «Атлетико» – «Севилья», запланированный на вечер воскресенья, 3 сентября. Представители мадридского клуба выказали крайнее возмущение этим решением, поскольку на поле стадиона «Метрополитано» к моменту, когда игра должна была начаться, не упало ни одной капли дождя, сообщает Marca.

Ложная тревога вызвала колоссальный гнев представителей «Атлетико», поскольку они чувствуют себя главной жертвой переноса по нескольким причинам. Во-первых, «матрасники» находятся в хорошей форме и прямо сейчас ведут борьбу за лидерство в чемпионате, тогда как их ближайший соперник ещё не одержал ни одной победы в сезоне и страдает из-за большого количество травм.

Во-вторых, все билеты на игру уже были распроданы, и ожидался аншлаг с участием 70 тысяч болельщиков, многие из которых приехали в столицу издалека. Клуб уже гарантировал, что приобретённые билеты будут действительны в день, на который назначат перенос игры, или средства будут возвращены.

Наконец, «Атлетико» пришлось понести расходы на приготовление 5000 обедов и персонал стадиона, нанятый для предоставления различных услуг.

Кроме того, для матча с «Севильей» теперь придётся найти окно в плотном календаре «Атлетико», который участвует в четырёх клубных турнирах.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.