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«Ювентус» обыграл «Эмполи», «Лечче» оказался сильнее «Салернитаны»

«Ювентус» обыграл «Эмполи», «Лечче» оказался сильнее «Салернитаны»
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Сегодня, 3 сентября, состоялся матч 3-го тура итальянской Серии А между «Эмполи» и «Ювентусом». Игра проходила на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи (Италия). Стартовый свисток встречи прозвучал в 21:45 мск.

На 24-й минуте первого тайма «Ювентус» вышел вперёд. Гол на счету 32-летнего бразильского защитника Данило. На 39-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти, однако сербский форвард Душан Влахович не смог его реализовать. Под конец второй половины встречи Федерико Кьеза отправил в ворота «Эмполи» второй мяч, установив итоговый результат встречи.

После этой победы в активе туринского клуба стало семь очков. Команда расположилась на третьем месте в турнирной таблице. «Эмполи» ещё не набирал очки в нынешнем сезоне и остаётся на последнем месте в чемпионате.

Италия - Серия А . 3-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 21:45 МСК
Эмполи
Эмполи
Окончен
0 : 2
Ювентус
Турин
0:1 Данило – 24'     0:2 Кьеза – 82'    

В параллельном матче «Лечче» обыграл «Салернитану» — 2:0. Отличились Никола Крстович и Габриэл Стрефезза. Хозяева набрали семь очков и идут четвёртыми, а «Салернитана» 16-я с двумя очками.

Италия - Серия А . 3-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 21:45 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
2 : 0
Салернитана
Салерно
1:0 Крстович – 6'     2:0 Стрефезза – 90+8'    
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