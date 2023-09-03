«Барселона» вырвала победу в матче Примеры с «Осасуной» благодаря голу Левандовского

Завершился матч 4-го тура испанской Примеры между «Осасуной» и каталонской «Барселоной». Встреча прошла на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Гости одержали победу со счётом 2:1. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Мигелем Анхель Ортис Арьясом. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В самом конце первого тайма гол французского защитника Жюля Кунде открыл счёт и вывел каталонцев вперёд.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 76-й минуте Чими Авила сравнял счёт.

На 84-й минуте защитник «Осасуны» Алехандро Катена сфолил в борьбе с Робертом Левандовским в собственной штрафной и получил красную карточку, а поляк реализовал пенальти — 2:1.

По итогам этой встречи «Барселона» поднялась в топ-3 чемпионата Испании, а «Осасуна» опустилась на 10-ю строчку.