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Осасуна — Барселона. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Барселона» вырвала победу в матче Примеры с «Осасуной» благодаря голу Левандовского

«Барселона» вырвала победу в матче Примеры с «Осасуной» благодаря голу Левандовского
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Завершился матч 4-го тура испанской Примеры между «Осасуной» и каталонской «Барселоной». Встреча прошла на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Гости одержали победу со счётом 2:1. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Мигелем Анхель Ортис Арьясом. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В самом конце первого тайма гол французского защитника Жюля Кунде открыл счёт и вывел каталонцев вперёд.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 76-й минуте Чими Авила сравнял счёт.

На 84-й минуте защитник «Осасуны» Алехандро Катена сфолил в борьбе с Робертом Левандовским в собственной штрафной и получил красную карточку, а поляк реализовал пенальти — 2:1.

По итогам этой встречи «Барселона» поднялась в топ-3 чемпионата Испании, а «Осасуна» опустилась на 10-ю строчку.

Испания - Примера . 4-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Кунде – 45+1'     1:1 Авила – 76'     1:2 Левандовски – 85'    
Удаления: Катена – 84' / нет
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