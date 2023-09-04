«Мы с Месси пережили ад в Париже». Неймар дал первое интервью после ухода из «ПСЖ»

Бразильский форвард Неймар заявил, что вместе с аргентинцем Лионелем Месси они «пережили ад» в «ПСЖ», который оба футболиста покинули в конце прошлого сезона.
«Месси в прошлом сезоне увидел обе стороны медали. Он попал в рай с командой Аргентины, выиграв чемпионат мира, а в Париже он прошёл через ад, мы пережили ад, он и я.
Мы злились, потому что пришли в команду не для того, чтобы нас освистывали, мы хотели показать себя с лучшей стороны, стать чемпионами, поэтому мы объединились, чтобы играть вместе. Мы планировали написать историю. К сожалению, нам это не удалось. По моему мнению, в Париже к Месси отнеслись несправедливо, с футбольной точки зрения он не заслужил такого отношения», – сказал Неймар в интервью бразильскому телеканалу Globo.
31-летний Неймар провёл в «ПСЖ» шесть сезонов, выиграв пять чемпионских титулов во Франции. Летом 2023 года бразилец подписал двухлетний контракт с аравийским «Аль-Хилялем», по которому суммарно получит около € 300 млн. Футболист ещё не дебютировал в новом клубе, поскольку восстанавливается после травмы.
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