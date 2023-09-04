Тренер «Динамо» Личка: в концовках матчей мы всегда трясёмся

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о победе над «Ростовом» в матче 7-го тура РПЛ (2:1).

«Мы могли забить на четыре гола больше, если бы реализовали четыре выхода один на один с вратарём. В играх с таким соперником, если ты не можешь забить из этих моментов два-три гола, то тебе будет тяжело. В конце матча вратарь Песьяков чуть не забил нам гол. Я говорил, что Песьяков здесь может без проблем играть центрального защитника, как Беккенбауэр, отдаёт им хорошие мячи. А в этой игре он мог сыграть как нападающий, забив гол.

Понятно, что я очень рад. Я не буду никого ругать, потому что игры у нас получаются нервные. Соперники знают, что с нами надо играть до конца, потому что в концовках мы всегда трясёмся. В этот раз ошибка была у игроков, которые не забили голы, выйдя один на один.

Когда в начале игры Нгамалё наступили на ногу, там могла быть не жёлтая, а красная карточка. Потому что это было после паса. Я хотел его заменить в первом тайме, но он сказал, что ещё может поиграть. Спасибо ему большое. Нелегко было исправиться после поражения «Спартаку» в Кубке, но у нас получилось.

Фомин на позиции центрального защитника? Это был эксперимент «в прямом эфире», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».