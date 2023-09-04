Тренер «Динамо» Личка рассказал об экспериментах с составом в матче с «Ростовом»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о перестановках в составе по ходу матча с «Ростовом».

«У нас проблемы были с самого начала игры. Уже на третьей минуте Муми получил удар по ноге, и ему было тяжело. Под конец первого тайма у Паршивлюка начала болеть мышца. Сергей хорошо провёл первый тайм, хотя третий раз играл в жизни в центре обороны. Потом пришлось делать ещё один эксперимент, передвигая туда Фомина. Чавес вышел в середину поля, а потом мы выпустили Карраскаля, который должен был на скорости убегать от защитников, обыгрывать один в один. Он здорово сыграл в двух-трёх ситуациях», — приводит слова Лички пресс-служба клуба.

Напомним, сегодня, 3 сентября, состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Финальный свисток зафиксировал счёт 2:1 в пользу московской команды.