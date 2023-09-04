Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Динамо» Киров — 2DROTS: во сколько матч Кубка России, где смотреть прямую трансляцию

4 сентября состоится матч третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором «Динамо» (Киров) сыграет с 2DROTS. Игру примет стадион «Плавучий док ЦСКМС» (Белокаменка). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Начало – в 14:00 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, «Динамо» и 2DROTS сыграют на футбольном поле, которое было специально уложено в плавучем доке в посёлке Белокаменка Мурманской области.

Как сообщили в Российском футбольном союзе, 4 сентября для кировских болельщиков будет организована специальная фан-зона для просмотра матча команды и фестиваль для болельщиков с участием медиафутболистов.

В предыдущем раунде кировское «Динамо» переиграло «Чертаново» (1:0). Медийная команда 2DROTS одержала победу в матче с «Муромом» (3:1).