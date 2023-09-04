Личка: после игры со «Спартаком» в раздевалке было жарко, всё высказал ребятам в лицо

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал о разговоре с командой после матча Фонбет Кубка России со «Спартаком».

«Провёл ли воспитательную работу с командой после матча со «Спартаком»? В раздевалке было жарко сразу после игры. Я всё высказал ребятам в лицо. Я был очень недоволен. На следующей день я уже был более спокоен.

Наша команда умеет реагировать на тяжёлые ситуации. Я не хочу, чтобы футболисты считали, что есть состав, который играет в чемпионате, а есть тот, который играет в Кубке. Есть 22-23 игрока, и в любой момент ты должен быть готов помочь команде. Они должны быть одним целым», — приводит слова чешского специалиста пресс-служба клуба.

Матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» закончился победой красно-белых со счётом 4:1. Все четыре мяча команда Гильермо Абаскаля забила в первом тайме.