Экс-игрок сборной Франции назвал Неймара плаксой после слов о «пережитом аде» в «ПСЖ»
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Экс-полузащитник «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес раскритиковал бразильского нападающего Неймара за слова о «ПСЖ». Ранее Неймар заявил, что он вместе с Лионелем Месси «пережил ад» в «ПСЖ».
«Я это называю – быть плаксами. Быть профессиональным футболистом – значит выдерживать давление. Иногда, когда играешь хорошо, приятно получать похвалу. Когда ты этого не делаешь… Ну, это часть игры. Нас всех критиковали. Когда я присоединился к «Арсеналу», мне пришлось заменить Марка Овермарса, и они сказали, что я безнадежен. Я держал рот на замке, продолжал работать, и в конце концов это принесло свои плоды», — приводит слова Пиреса Get French Football News.
Отметим, Неймар и Месси покинул клуб в летнее трансферное окно.
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