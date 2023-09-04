Галактионов высказался о скандале вокруг Изидора, который без согласования покинул «Локо»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о скандале вокруг нападающего Вильсона Изидора, который покинул расположение клуба без согласования с руководством.
«Клуб уже сделал официальное заявление по поводу Изидора. После игры с «Сочи» с разрешения руководства клуба он отправился в Москву, не поехал на выезд, понимая все трудности логистики. Мы были готовы к его переходу. Но на сегодняшний день он не состоялся по ряду причин. Все остальные детали и нюансы могут рассказать уже руководители клуба, которые на связи с футболистом.
Ситуация с Изидором не сказалась на команде перед матчем, потому что когда он уезжал из Сочи, все с ним уже попрощались. Все понимали, что идут переговоры, знали, на какой стадии. Внутри команды у него есть друзья, внутри тренерского штаба и с руководителями у него хороший контакт. У него внутри всё-таки была надежда, что всё решится. Я не знаю деталей переговоров, думаю, что руководство этот момент проговорит подробнее, если посчитает нужным. Понятно, что на сегодня Вильсон остаётся игроком «Локомотива». А дальше будем смотреть за ситуацией в динамике», — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» до закрытия трансферного окна во Франции не получил предложений, которые устраивали бы обе стороны, и призвал Изидора вернуться в Москву. Однако футболист через своего агента выразил желание остаться в Европе и не возвращаться в Россию.
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