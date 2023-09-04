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Аллегри сообщил, что Погба получил новую травму

Аллегри сообщил, что Погба получил новую травму
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил, что полузащитник туринской команды Поль Погба получил травму в матче с «Эмполи».

«Мы пока ничего не знаем. У него возникли неприятные ощущения в области задней части бедра, посмотрим, что покажет обследование. Поль вышел на поле и демонстрировал высокий уровень на протяжении получаса», – приводит слова Аллегри Football Italia.

В прошлом сезоне Погба сыграл лишь 10 матчей из-за травм, отметившись в них одной результативной передачей.

Напомним, 3 сентября состоялся матч 3-го тура итальянской Серии А между «Эмполи» и «Ювентусом». Игра проходила на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи (Италия). Финальный свисток зафиксировал счёт 2:0 в пользу туринской команды.

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