Коло Муани назвал причину своего перехода из «Айнтрахта» в «ПСЖ»
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Нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло Муани рассказал, почему решил сменить «Айнтрахт» на парижский клуб.
«Очень приятно вернуться к истокам. Меня очень привлёк проект клуба. Теперь мне не терпится начать тренироваться и играть в этих цветах», — приводит слова Коло Муани официальный сайт «ПСЖ».
Коло Муани перешёл в «ПСЖ» 1 сентября. Футболист подписал соглашение с парижанами до лета 2028 года. По информации СМИ, сумма сделки составила порядка € 75 млн плюс бонусы. Коло Муани выступал в «Айнтрахте» с 2022 года.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 80 млн. В прошлом сезоне Коло Муани провёл 46 матчей во всех турнирах за «Айнтрахт», в которых отметился 23 голами и 17 результативными передачами.
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