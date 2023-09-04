Коло Муани назвал причину своего перехода из «Айнтрахта» в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло Муани рассказал, почему решил сменить «Айнтрахт» на парижский клуб.

«Очень приятно вернуться к истокам. Меня очень привлёк проект клуба. Теперь мне не терпится начать тренироваться и играть в этих цветах», — приводит слова Коло Муани официальный сайт «ПСЖ».

Коло Муани перешёл в «ПСЖ» 1 сентября. Футболист подписал соглашение с парижанами до лета 2028 года. По информации СМИ, сумма сделки составила порядка € 75 млн плюс бонусы. Коло Муани выступал в «Айнтрахте» с 2022 года.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 80 млн. В прошлом сезоне Коло Муани провёл 46 матчей во всех турнирах за «Айнтрахт», в которых отметился 23 голами и 17 результативными передачами.