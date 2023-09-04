Константин Генич: «Краснодар» сделал ставку на победу в РПЛ

Комментатор Константин Генич поделился мнением о перспективах «Краснодара» в этом сезоне Российской Премьер-Лиги.
«Краснодар» реально решил сделать ставку на этот сезон и побороться за чемпионство. Если раньше это была такая легковесная и стильная команда, то сейчас они поставили во главу угла результат. Сейчас это команда реально без слабых мест.
Но она зависит от лидеров, например, от Кордобы. И альтернативы ему, как мы понимаем, нет. Но в первой части сезона всё прекрасно", — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».
2 сентября проходил матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» принимал московский «Спартак». «Краснодар» одержал победу со счётом 2:0. Голы забили форвард Джон Кордоба и полузащитник Эдуард Сперцян.
«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков в семи матчах.
- 4 сентября 2023
-
03:49
-
03:42
-
03:37
-
03:05
-
02:57
-
02:34
-
02:33
-
02:18
-
01:58
-
01:58
-
01:49
-
01:42
-
01:38
-
01:32
-
01:15
-
00:58
-
00:55
-
00:49
-
00:46
-
00:36
-
00:29
-
00:28
-
00:19
-
00:06
-
00:05
- 3 сентября 2023
-
23:58
-
23:51
-
23:50
-
23:42
-
23:38
-
23:36
-
23:13
-
23:03
-
22:59
-
22:49