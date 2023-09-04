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Константин Генич: «Краснодар» сделал ставку на победу в РПЛ

Константин Генич: «Краснодар» сделал ставку на победу в РПЛ
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Комментатор Константин Генич поделился мнением о перспективах «Краснодара» в этом сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Краснодар» реально решил сделать ставку на этот сезон и побороться за чемпионство. Если раньше это была такая легковесная и стильная команда, то сейчас они поставили во главу угла результат. Сейчас это команда реально без слабых мест.

Но она зависит от лидеров, например, от Кордобы. И альтернативы ему, как мы понимаем, нет. Но в первой части сезона всё прекрасно", — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

2 сентября проходил матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» принимал московский «Спартак». «Краснодар» одержал победу со счётом 2:0. Голы забили форвард Джон Кордоба и полузащитник Эдуард Сперцян.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков в семи матчах.

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