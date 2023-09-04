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Неймар поддержал возможное назначение Анчелотти в сборную Бразилии

Неймар поддержал возможное назначение Анчелотти в сборную Бразилии
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Нападающий Неймар высказался о потенциальном назначении Карло Анчелотти на пост главного тренера национальной команды Бразилии.

«Если Анчелотти возглавит сборную Бразилии, его примут очень хорошо, он известный специалист, который выиграл всё в своей карьере. Если у меня будет такая возможность, я возьму всё, что смогу, у Анчелотти. Мне нравится учиться, и мы обмениваемся идеями, Мы многое передаем юным игрокам, даже тренерам, много разговариваем, в сборной это всегда было очень свободно. Сборная сегодня может сделать что-то иное, чем за всю свою историю, с иностранным тренером или без, я не знаю. Это зависит от президента, и я уверен, что он примет правильное решение», — приводит слова Неймара Ge Globo.

Ранее президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес заявил, что Анчелотти возглавит сборную летом 2024 года, сразу после того, как истечёт контракт тренера с «Реалом».

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