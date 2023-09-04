Семак: ЭСК выгораживает судей, которые благоволят, и наказывает тех, кто неугоден

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о судействе после матча седьмого тура чемпионата России с ЦСКА (1:1).
«По вопросу судейства очень много уже было сказано. Странный момент, когда судьи сами себя же и оценивают. Экспертно‑судейская комиссия оценивает действия своих же сотрудников, по сути. Поэтому, конечно же, ни о какой справедливости речи быть не может.
Какие‑то трактовки, которые абсолютно неоднозначные во всех вопросах. За что меня удалили в матче с «Ростовом», я не понимаю. Почему других не удаляют, когда они так же выходят? Не могу понять. То же самое — контакт в штрафной площади: где он минимальный, а где нет. Получается, что выгораживают судей, которые благоволят и наоборот — наказывают тех, кто неугоден. Поэтому здесь очень много вопросов накопилось по ходу чемпионата. Никакой последовательности я не вижу, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».
На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 14 очков. В следующем туре команда сыграет с «Рубином».
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