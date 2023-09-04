«Реал» больше не планирует строить будущее клуба вокруг Мбаппе или Холанда

«Реал» может пересмотреть трансферную политику клуба, сообщает Marca.

По данным источника, мадридский клуб может прекратить вести борьбу за форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. «Реал» не хочет строить будущее клуба вокруг одного из этих футболистов.

При этом, «Реал» будет внимательно следить за тем, что происходит вокруг этих футболистов и оценивать свои возможности, но не будет делать эти имена основной трансферной целью.

Напомним, «Реал» вёл борьбу за переход нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ», однако, трансфер так и не случился и форвард продолжил играть за парижан в новом сезоне.

«Реал» в новом сезоне чемпионата Испании стартовал с четырёх побед подряд.

Килиан Мбаппе приехал в Камерун на родину отца