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«Реал» больше не планирует строить будущее клуба вокруг Мбаппе или Холанда

«Реал» больше не планирует строить будущее клуба вокруг Мбаппе или Холанда
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«Реал» может пересмотреть трансферную политику клуба, сообщает Marca.

По данным источника, мадридский клуб может прекратить вести борьбу за форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. «Реал» не хочет строить будущее клуба вокруг одного из этих футболистов.

При этом, «Реал» будет внимательно следить за тем, что происходит вокруг этих футболистов и оценивать свои возможности, но не будет делать эти имена основной трансферной целью.

Напомним, «Реал» вёл борьбу за переход нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ», однако, трансфер так и не случился и форвард продолжил играть за парижан в новом сезоне.

«Реал» в новом сезоне чемпионата Испании стартовал с четырёх побед подряд.

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