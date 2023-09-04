Коло Муани назвал имя любимой легенды «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло Муани назвал любимого игрока в истории парижан.
«Мамаду Сако», — сказал 24-летний француз пресс-службе клуба.
Напомним, Сако является воспитанником академий «Парижа» и «ПСЖ».
В 2006-м он дебютировал на взрослом уровне именно в составе действующего чемпиона Франции и покинул клуб только в 2013-м, когда перешёл в «Ливерпуль».
Коло Муани перешёл в «ПСЖ» 1 сентября. Футболист подписал соглашение с парижанами до лета 2028 года. По информации СМИ, сумма сделки составила порядка € 75 млн плюс бонусы. Коло Муани выступал в «Айнтрахте» с 2022 года.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 80 млн. В прошлом сезоне Коло Муани провёл 46 матчей во всех турнирах за «Айнтрахт», в которых отметился 23 голами и 17 результативными передачами.
- 4 сентября 2023
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