Личка объяснил, за счёт чего «Динамо» удалось переиграть «Ростов» в первом тайме

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался об удачном первом тайме в игре с «Динамо».

«Мы быстро переходили из обороны в атаку и не боялись бить. В первом голе нам помог рикошет, но у нас было ещё много возможностей. Когда до ворот остаётся 18 метров, то, если нет стопроцентного адресата, нужно бить. Во втором тайме мы больше играли сзади, получались быстрые выходы в атаку, но нельзя из 4 таких ситуаций не забивать ни одного гола», – приводит слова Лички пресс-служба «Динамо».

Напомним, вчера, 3 сентября, состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Финальный свисток зафиксировал счёт 2:1 в пользу московской команды.