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Эрик тен Хаг прокомментировал поражение «МЮ» в матче с «Арсеналом»

Эрик тен Хаг прокомментировал поражение «МЮ» в матче с «Арсеналом»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение от «Арсенала» (1:3) в четвёртом туре АПЛ.

«Мы провели очень хорошую игру, но всё против нас пошло. Нам нужно немного больше удачи.

Отменённый гол Гарначо? Это не офсайд. Это неправильный угол. Но это не изменяет результат. Это то, что есть, мы должны это принять. А ещё пенальти на Хойлунне. Когда мы пропустили второй гол, был явный фол на Эвансе. Но я доволен игрой, это был шаг вперёд», — приводит слова тренера ВВС.

Напомним, 3 сентября завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский «Арсеналом» принимал «Манчестер Юнайтед». Хозяева одержали победу со счётом 3:1. При счёте 1:1 в концовке второго тайма нападающий «МЮ» Алехандро Гарначо вышел один в один с вратарём и забил гол, который позже был отменён из-за офсайда лишь после проверки VAR.

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