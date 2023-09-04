Эрик тен Хаг: нельзя было засчитывать второй гол «Арсенала», там был явный фол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение от «Арсенала» (1:3) в четвёртом туре АПЛ.

«Я считаю, что мы заслужили победу в этой игре, но вы не всегда получаете то, что заслуживаете.

Я больше смотрю, как мы развиваемся. Если сравнивать эту встречу и игру с «Вулверхэмптоном», то есть большой прогресс. В этот раз на поле была команда. Я очень доволен этим выступлением и прогрессом.

Мы прогрессируем, придерживаемся плана и верим, что в будущем будем выигрывать такие матчи. Второй гол «Арсенала»? Нельзя было его засчитывать, там был явный фол», — приводит слова тренера BBC.

Напомним, 3 сентября завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский «Арсеналом» принимал «Манчестер Юнайтед». Хозяева одержали победу со счётом 3:1.