Эрик тен Хаг: нельзя было засчитывать второй гол «Арсенала», там был явный фол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение от «Арсенала» (1:3) в четвёртом туре АПЛ.
«Я считаю, что мы заслужили победу в этой игре, но вы не всегда получаете то, что заслуживаете.
Я больше смотрю, как мы развиваемся. Если сравнивать эту встречу и игру с «Вулверхэмптоном», то есть большой прогресс. В этот раз на поле была команда. Я очень доволен этим выступлением и прогрессом.
Мы прогрессируем, придерживаемся плана и верим, что в будущем будем выигрывать такие матчи. Второй гол «Арсенала»? Нельзя было его засчитывать, там был явный фол», — приводит слова тренера BBC.
Напомним, 3 сентября завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский «Арсеналом» принимал «Манчестер Юнайтед». Хозяева одержали победу со счётом 3:1.
- 4 сентября 2023
-
08:36
-
08:30
-
08:14
-
08:04
-
08:00
-
07:53
-
07:36
-
07:13
-
07:11
-
06:50
-
06:45
-
06:37
-
06:26
-
06:10
-
05:56
-
05:55
-
05:51
-
05:46
-
05:45
-
05:42
-
05:03
-
04:43
-
04:38
-
04:27
-
04:22
-
04:15
-
04:14
-
03:49
-
03:42
-
03:37
-
03:05
-
02:57
-
02:34
-
02:33
-
02:18