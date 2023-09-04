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Гаджи Гаджиев прокомментировал успехи «Краснодара» на старте РПЛ

Гаджи Гаджиев прокомментировал успехи «Краснодара» на старте РПЛ
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Известный российский тренер Гаджи Гаджиев высказался об успехах «Краснодара» на старте сезона в контексте победы над «Спартаком» (2:0).

«Ничего неожиданного в победе «Краснодара» нет. В последнее время «Спартак» своим соперникам позволяет слишком многое, часто пропускает. Игра команды несбалансированная. Обратная ситуация у «Краснодара». Мощные фланги, хорошая середина поля и пара центральных защитников. Со времён шведов таких игроков в обороне у них не было.

«Краснодар» — один из наиболее хорошо организованных и стабильно финансируемых клубов России. У них хорошее управление и решения. Всё это обеспечивает стабильную игру.

Поддерживать такой уровень на протяжении всего сезона можно, если есть высокая степень мотивации и спланированная тренировочная нагрузка, резерв и хорошая скамейка. Сейчас «быки» мотивированы, что будет дальше – посмотрим», — приводит слова Гаджиева радио «Движение».

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