Дубль из голевых передач Лионеля Месси помог «Интер Майами» переиграть «Лос-Анджелес»

Завершился очередной матч МЛС, в котором «Интер Майами» в гостях играл с «Лос-Анджелесом». Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу команды из Майами.
Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут. На его счету в этом матче ассистентский дубль. После его передач забивали Жорди Альба и Леонардо Кампана. Также у «Интер Майами» голом отметился Факундо Фариас с паса Томаса Авилеса. На 90-й минуте один гол отыграл Райан Холлингахед с передачи Карлоса Веры.
На данный момент «Интер Майами» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 25 очков. «Лос-Анджелес», в свою очередь, располагается на третьем месте в Западной конференции, набрав 40 очков.
В следующем туре «Интер Майами» встретится со «Спортинг Канзас-Сити». Матч состоится 10 сентября, начало – в 2:30 мск. «Лос-Анджелес», в свою очередь, в тот же день сыграет с «Портленд Тимберс». Игра стартует в 5:30 мск.
- 4 сентября 2023
-
08:36
-
08:30
-
08:14
-
08:04
-
08:00
-
07:53
-
07:36
-
07:13
-
07:11
-
06:50
-
06:45
-
06:37
-
06:26
-
06:10
-
05:56
-
05:55
-
05:51
-
05:46
-
05:45
-
05:42
-
05:03
-
04:43
-
04:38
-
04:27
-
04:22
-
04:15
-
04:14
-
03:49
-
03:42
-
03:37
-
03:05
-
02:57
-
02:34
-
02:33
-
02:18