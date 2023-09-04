Дубль из голевых передач Лионеля Месси помог «Интер Майами» переиграть «Лос-Анджелес»

Завершился очередной матч МЛС, в котором «Интер Майами» в гостях играл с «Лос-Анджелесом». Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу команды из Майами.

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут. На его счету в этом матче ассистентский дубль. После его передач забивали Жорди Альба и Леонардо Кампана. Также у «Интер Майами» голом отметился Факундо Фариас с паса Томаса Авилеса. На 90-й минуте один гол отыграл Райан Холлингахед с передачи Карлоса Веры.

На данный момент «Интер Майами» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 25 очков. «Лос-Анджелес», в свою очередь, располагается на третьем месте в Западной конференции, набрав 40 очков.

В следующем туре «Интер Майами» встретится со «Спортинг Канзас-Сити». Матч состоится 10 сентября, начало – в 2:30 мск. «Лос-Анджелес», в свою очередь, в тот же день сыграет с «Портленд Тимберс». Игра стартует в 5:30 мск.