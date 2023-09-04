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Лионель Месси не забил во втором кряду матче за «Интер Майами»

Лионель Месси не забил во втором кряду матче за «Интер Майами»
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Завершился очередной матч МЛС, в котором «Интер Майами» в гостях играл с «Лос-Анджелесом». Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу команды из Майами.

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут. На его счету в этом матче ассистентский дубль.

Но аргентинцу вновь не удалось отличиться за свой клуб. Это уже второй кряду матч, когда Месси не забивает за «Интер Майами».

После его передач в этой игре забивали Жорди Альба и Леонардо Кампана. Также у «Интер Майами» голом отметился Факундо Фариас с паса Томаса Авилеса. На 90-й минуте один гол отыграл Райан Холлингахед с передачи Карлоса Веры.

На данный момент «Интер Майами» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 25 очков.

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