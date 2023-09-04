В ЦСКА объяснили, почему продавали билеты на фанатскую трибуну на матч с «Зенитом»
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Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо объяснил, почему московский клуб продавал билеты на игру 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1) на фанатскую трибуну «ВЭБ Арены».
«Никакого решения по поводу продажи билетов на верх трибуны А не было. Это давно утверждённый с фанатским активом алгоритм действий. Когда в своё время с фанатским активом утверждался вопрос о закрытии трибуны в рамках уважения позиции фанатов со стороны клуба, было обговорено, что в случае полного солдаута на другие сектора мы можем открыть верхний сектор трибуны А, что и было сделано», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Матч 7-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зентом» завершился вничью со счётом 1:1.
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