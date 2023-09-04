Лесовой: «Динамо» в матче с «Ростовом» хотело реабилитироваться за игру со «Спартаком»

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой заявил, что в матче 7-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1) команда хотела реабилитироваться перед болельщиками за поражение в игре Фонбет Кубка России со «Спартаком».

«Было ли желание реабилитироваться перед болельщиками за игру со «Спартаком» в Кубке? Однозначно да, тренер акцентировал на этом внимание. Футбол тем хорош, что в каждой следующей игре можно реабилитироваться за какую‑то неудачу.

Держали в голове, сегодня удалось это сделать. Почему в концовках некоторых матчей «Динамо» играет нервно, когда преимущество в пользу нашей команды? Думаю, психологический фактор, хотя тренер нас предупреждал, чтобы не садились (в оборону). Но всё равно в подсознании сидит мысль о желании сохранить счёт. Главное, что сегодня мы его сохранили», — заявил Лесовой в эфире «Матч ТВ».