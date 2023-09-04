Лесовой: «Динамо» в матче с «Ростовом» хотело реабилитироваться за игру со «Спартаком»

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой заявил, что в матче 7-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1) команда хотела реабилитироваться перед болельщиками за поражение в игре Фонбет Кубка России со «Спартаком».
«Было ли желание реабилитироваться перед болельщиками за игру со «Спартаком» в Кубке? Однозначно да, тренер акцентировал на этом внимание. Футбол тем хорош, что в каждой следующей игре можно реабилитироваться за какую‑то неудачу.
Держали в голове, сегодня удалось это сделать. Почему в концовках некоторых матчей «Динамо» играет нервно, когда преимущество в пользу нашей команды? Думаю, психологический фактор, хотя тренер нас предупреждал, чтобы не садились (в оборону). Но всё равно в подсознании сидит мысль о желании сохранить счёт. Главное, что сегодня мы его сохранили», — заявил Лесовой в эфире «Матч ТВ».
- 4 сентября 2023
-
10:08
-
10:04
-
10:03
-
10:00
-
09:51
-
09:45
-
09:45
-
09:37
-
09:30
-
09:27
-
09:19
-
09:16
-
09:00
-
08:36
-
08:30
-
08:14
-
08:04
-
08:00
-
07:53
-
07:36
-
07:13
-
07:11
-
06:50
-
06:45
-
06:37
-
06:26
-
06:10
-
05:56
-
05:55
-
05:51
-
05:46
-
05:45
-
05:42
-
05:03
-
04:43