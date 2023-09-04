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Сборная России проведёт открытую тренировку и мастер-класс для детей в Белокаменке

Сборная России проведёт открытую тренировку и мастер-класс для детей в Белокаменке
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Группа футболистов национальной команды под руководством Виктора Онопко и Юрия Никифорова прилетит в Мурманскую область 7 сентября, где проведёт открытую тренировку и мастер-класс для детей из областных школ, которые участвуют в проекте РФС «Футбол в школе», сообщает пресс-служба сборной России на официальном сайте.

Занятия пройдут на поле, которое было построено в плавучем доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений для матча FONBET Кубка России между кировским «Динамо» и 2DROTS.

Напомним, «Динамо» и 2DROTS сыграют на футбольном поле, которое было специально уложено в плавучем доке в посёлке Белокаменка Мурманской области. Матч состоится сегодня, 4 сентября. Начало встречи запланировано на 14:00 мск.

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