Защитник «Балтики» Дудиев: имели шансы победить в матче с «Локомотивом»

Защитник «Балтики» Аслан Дудиев заявил, что команда Сергея Игнашевича имела шансы обыграть «Локомотив» (2:3) в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Это футбол, тут всё неожиданно и быстро происходит. Первый тайм провалили, во втором тайме могли не только сравнять, но и победить. В очередной раз нам не везёт. Мяч будто не хочет в ворота заходить. Пока не идёт. Ключевой эпизод? Команда проиграла. Мы будем дальше работать», — заявил Дудиев в эфире «Матч ТВ».
«Локомотив» в матче 7‑го тура РПЛ обыграл «Балтику» на домашней арене со счётом 3:2. До 50‑й минуты хозяева поля вели со счётом 3:0. В данный момент калининградцы, поднявшиеся по итогам прошлого сезона в высший российский дивизион, занимают 16-е место в турнирной таблице, набрав только 3 очка по результатам семи сыгранных матчей.
- 4 сентября 2023
-
10:08
-
10:04
-
10:03
-
10:00
-
09:51
-
09:45
-
09:45
-
09:37
-
09:30
-
09:27
-
09:19
-
09:16
-
09:00
-
08:36
-
08:30
-
08:14
-
08:04
-
08:00
-
07:53
-
07:36
-
07:13
-
07:11
-
06:50
-
06:45
-
06:37
-
06:26
-
06:10
-
05:56
-
05:55
-
05:51
-
05:46
-
05:45
-
05:42
-
05:03
-
04:43