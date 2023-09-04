Защитник «Балтики» Дудиев: имели шансы победить в матче с «Локомотивом»

Защитник «Балтики» Аслан Дудиев заявил, что команда Сергея Игнашевича имела шансы обыграть «Локомотив» (2:3) в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Это футбол, тут всё неожиданно и быстро происходит. Первый тайм провалили, во втором тайме могли не только сравнять, но и победить. В очередной раз нам не везёт. Мяч будто не хочет в ворота заходить. Пока не идёт. Ключевой эпизод? Команда проиграла. Мы будем дальше работать», — заявил Дудиев в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» в матче 7‑го тура РПЛ обыграл «Балтику» на домашней арене со счётом 3:2. До 50‑й минуты хозяева поля вели со счётом 3:0. В данный момент калининградцы, поднявшиеся по итогам прошлого сезона в высший российский дивизион, занимают 16-е место в турнирной таблице, набрав только 3 очка по результатам семи сыгранных матчей.