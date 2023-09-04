Российский полузащитник Алексей Миранчук вернулся к тренировкам с «Аталантой» после травм, информирует TuttoAtalanta.
Отмечается, что футболисту ещё предстоит набрать форму, но его имя в заявке уже сейчас существенно увеличивает вариативность состава.
Ранее в СМИ появилась информация, что Миранчук может покинуть «Аталанту» осенью — им интересуются несколько клубов из чемпионата Турции, которые хотели бы взять игрока в годичную аренду.
27-летний Миранчук связан контрактом с «Аталантой» до июня 2024 года. Полузащитник до сих пор ни разу не попадал в заявку команды на матчи нынешнего сезона чемпионата Италии.
В конце августа агент Миранчука сообщал, что полузащитник решил остаться в «Аталанте» после разговора с главным тренером команды Джаном Пьеро Гасперини.
В прошлом сезоне Миранчук играл за «Торино» на правах аренды.
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