Энрике прокомментировал слова Неймара о «пережитом аде» в «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике отреагировал на высказывания бывшего футболиста клуба Неймара.

«Заявления Неймара о том, что он и Месси жили в «аду» в «ПСЖ»? Это личный опыт, я не хочу вдаваться в подробности. Могу рассказать о своем опыте: я в полном восторге, чувствую, что руковожу довольно уникальной командой, клубом, который мне доверяет на 100%» — приводит слова Луиса Энрике «твиттер» PSG Report.

Напомним, бразильский форвард Неймар заявил, что вместе с аргентинцем Лионелем Месси они «пережили ад» в «ПСЖ», который оба футболиста покинули в текущее трансферное окно.

31-летний бразилец подписал двухлетний контракт с аравийским «Аль-Хилялем», по которому суммарно получит около € 300 млн. Футболист ещё не дебютировал в новом клубе, поскольку восстанавливается после травмы.