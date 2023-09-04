Энрике прокомментировал слова Неймара о «пережитом аде» в «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике отреагировал на высказывания бывшего футболиста клуба Неймара.
«Заявления Неймара о том, что он и Месси жили в «аду» в «ПСЖ»? Это личный опыт, я не хочу вдаваться в подробности. Могу рассказать о своем опыте: я в полном восторге, чувствую, что руковожу довольно уникальной командой, клубом, который мне доверяет на 100%» — приводит слова Луиса Энрике «твиттер» PSG Report.
Напомним, бразильский форвард Неймар заявил, что вместе с аргентинцем Лионелем Месси они «пережили ад» в «ПСЖ», который оба футболиста покинули в текущее трансферное окно.
31-летний бразилец подписал двухлетний контракт с аравийским «Аль-Хилялем», по которому суммарно получит около € 300 млн. Футболист ещё не дебютировал в новом клубе, поскольку восстанавливается после травмы.
- 4 сентября 2023
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